Викриті плани Путіна на війну в Європі: військове керівництво Чехії назвало дати

Безпеці всієї Європи в найближчому майбутньому загрожує агресивна політика російського командування. Глава Кремля Володимир Путін може затіяти війну на європейському континенті вже в найближчі 3-6 років.

Про це заявив глава Генштабу чеської армії Карел Ржехка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuálně.

"Ситуація з безпекою непроста і не покращиться в найближчому майбутньому. Агресивна політика Росії в найближчому майбутньому буде прямою та найконкретнішою загрозою для громадян Чеської Республіки та безпеки всього європейського континенту", - сказав генерал.

Військовий посилається на дані розвідувальних служб союзників, які свідчать про те, що Кремль може розпочати наступну війну в Європі протягом трьох-шести років.

Ржехка також вважає, що Путін очевидно не прагне миру з Україною, і світ має готуватися до тривалішого конфлікту, "який, ймовірно, не закінчиться навіть за умови досягнення тимчасового припинення вогню".

До того ж, повідомив глава чеського Генштабу, бажання Путіна не закінчуються лиш на одній Україні.

"Збройний конфлікт у Європі не є неможливим, і ймовірність його виникнення обернено пропорційна нашій рішучості захищатися та інвестувати в оборону та в єдність з нашими союзниками",- зазначає Ржехка.

Він також наголосив, що РФ може розпочати атаки вже через три-шість років, і час на реагування постійно зменшується. При цьому у агресора є своя тактика - роз'єднати країни Європи, перж ніж йти в наступ.

Росія атакує свободу та суверенітет, каже генерал, і це був постійний запит ще з часів царської Росії.

"Коли йдеться про наше власне майбутнє, і це також стосується України, Росія намагатиметься роз'єднати, розділити та паралізувати нас на соціальному та політичному рівні, перш ніж вдатися до військових інструментів. Це їхня перевірена доктрина, і наше суспільство має почати до цього готуватися", - заявив Ржехка.

РФ починає вірити в слабку Європу без Америки

У своїй промові в Міністерстві оборони глава Генштабу чеської армії також застеріг щодо найнебезпечнішої ситуації, коли Росія починає вірити в те, що Америка залишає Європу, а Європа роз'єднана та слабка.

"Це може призвести до прорахунку, наслідки якого ніхто з нас не може передбачити. Найголовніше - чи дозволимо ми Росії повірити в цей наратив, чи спростуємо цю ідею реальними діями", - попередив Ржехка.