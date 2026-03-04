Война в Украине продлится до сентября? ISW раскрыл планы Кремля

В Кремле планируют продолжение войны в Украине как минимум до выборов в Государственную Думу в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на источники кремлевского инсайдера, один из которых заявил, что администрация российского диктатора Владимира Путина провела семинар для вице-губернаторов, работающих с внутренней политикой, чтобы определить ключевые сценарии, связанные с предстоящими выборами в Государственную Думу в сентябре 2026 года.

"Источник инсайдера утверждал, что планирование выборов будет сосредоточено на прогрессе России в полномасштабном вторжении", - пишет ISW.

Инсайдеры также сообщают, что администрация Путина проработала три сценария, все из которых предусматривают продолжение войны до выборов. Они отличались лишь степенью стратегического успеха России или необходимостью мобилизации общественной поддержки.

Наиболее вероятным признан сценарий, при котором текущая динамика военного времени сохраняется без радикальных изменений в военной или экономической сферах.

"Эти заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше", - говорится в отчете.

Аналитики считают, что Москва может представить любое потенциальное мирное урегулирование до сентября как победу, поэтому пока не тратит ресурсы на подготовку такого сценария.