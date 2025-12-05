Скільки окупантів перебуває на лінії фронту: Сирський назвав рекордні цифри
Росія зосередила на лінії фронту понад 700 тисяч своїх солдатів. Це найбільша кількість з початку війни.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Sky News заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Генерал розповів, що на лінії фронту протяжністю близько 1255 кілометрів розміщено понад 710 тисяч російських солдатів.
При цьому Сирський підкреслив, що Росія щодня втрачає близько 1 000-1 100 солдатів убитими або пораненими. Більшість із них - безповоротні втрати.
Скільки росіян на фронті було раніше
Нагадаємо, у вересні російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що на лінії фронту в Україні перебувають понад 700 тисяч російських солдатів.
Водночас у червні цього року президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що на території України перебувають приблизно 695 000 російських солдатів, а додатково - приблизно 52 000 російських сил зосереджено в прикордонних районах РФ навпроти Харкова і Сум.
3 березня заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що чисельність сухопутної армії, яка бере участь у бойових діях проти України, становить приблизно 620 тисяч осіб.
При цьому втрати росіян з початку повномасштабної війни проти України вже величезні.
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили з початку війни - близько 1 178 610 осіб. Тільки за вчорашній день, 4 грудня, росіяни втратили 1240 одиниць живої сили.