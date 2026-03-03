РФ хоче збільшити армію окупантів до 800 тисяч: Сирський назвав єдиний вихід України
Кремль планує у 2026 році набрати ще 409 тисяч контрактників і довести своє угруповання в Україні до 800 тисяч.
Як передає РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Попри значні втрати в людях і техніці, Росія не зупиняє наступ.
"Відтак у нас немає іншого вибору, ніж продовжувати бій та знищувати ворога", - заявив Сирський.
Також він поінформував нідерландського колегу про те, що зараз найбільше потрібно ЗСУ. Передусім - засоби протиповітряної оборони та ракетне озброєння різних типів.
Скільки зараз військових у Росії
За словами Сирського, зараз проти ЗСУ задіяно понад 700 тисяч російських військових.
Російський диктатор Путін також називав саме ці цифри.
Останнім часом чисельність армії агресора коливається на цьому ж рівні - 710-711 тисяч - і це попри те, що мобілізаційні плани виконуються більш ніж на 100%.
Причина проста: втрати перевищують поповнення. У 2025 році Росія залучила близько 406 тисяч осіб, але втратила приблизно 419 тисяч - тож реального приросту угруповання не відбулося