Путін назвав чисельність своєї армії на війні з Україною

Москва, Четвер 18 вересня 2025 20:09
UA EN RU
Путін назвав чисельність своєї армії на війні з Україною Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Понад 700 тисяч російських солдатів перебувають у районі лінії фронту в Україні станом на 18 вересня.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Путін на зустрічі з лідерами фракцій прокоментував ідею про квоти для російських солдатів в органах влади. За його словами, не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".

"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - додав диктатор.

Він запропонував вибирати серед військових РФ таких людей, які "хочуть і схильні до такого виду діяльності", як робота в органах влади.

Інформація ГУР про кількість російських солдатів

Нагадаємо, 3 березня заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що розмір сухопутної армії РФ, яка воює з українськими захисниками, становить близько 620 тисяч осіб.

Він уточнив, що серед цих 620 тисяч понад 200 тисяч - це штурмові підрозділи, які беруть участь у боях і перебувають на лінії фронту.

Також Скібіцький додав, що ще 35 тисяч військовослужбовців росгвардії охороняють найважливіші об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

При цьому у війні беруть участь війська, які здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіації.

Володимир Путін Російська Федерація Війська РФ Війна в Україні
