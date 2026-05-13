Війна в Україні показала, як знецінилося припинення вогню за Трампа, - NYT

Перемир'я стали частиною політичного шоу

На думку професорів, останнє оголошене перемир'я між Росією та Україною показало, що сама ідея припинення вогню змінилася.

Аналітики вважають, що тимчасові паузи в бойових діях перетворилися на самостійний політичний інструмент, пов'язаний з інформаційним порядком денним.

Професори звертають увагу, що під час триденного перемир'я, оголошеного Трампом, бойові дії фактично тривали.

Над Україною продовжували летіти російські безпілотники, ракети та керовані авіабомби, а серед мирного населення були загиблі.

Професори вказали на проблеми переговорного процесу

Професор Мадхав Джоші нагадав, що успішні мирні угоди зазвичай вимагають довгої підготовки.

За його даними, вивчені ним 42 мирні угоди, укладені в період з 1989 по 2018 рік, реалізовувалися в середньому близько чотирьох років.

На думку професора, нинішнім спробам припинення вогню між РФ і Україною не вистачає ключових умов для успіху. Йдеться про незалежний контроль і повноцінну політичну основу для переговорів.

Професори також зазначають, що переговорний процес між Москвою і Києвом за посередництва США фактично виявився замороженим на місяці, а повідомлення про нові перемир'я з'являються несподівано і без попередньої дипломатичної підготовки.

У Білому домі прагнуть швидких результатів

Професор Джорджтаунського університету Деніел Байман вважає, що адміністрація Трампа демонструє нетерпіння до тривалої дипломатичної роботи.

На думку професора, для Трампа саме оголошення перемир'я вже сприймається як досягнення миру.

Професори підкреслюють, що такий підхід відсуває на другий план складні переговорні процеси та роботу професійних дипломатів. Аналітики вважають, що акцент робиться насамперед на гучних політичних заявах і медійному ефекті.

Україна зберігає скепсис

На думку професорів, скептичне ставлення України до тимчасових пауз пов'язане з попереднім досвідом.

Аналітики нагадали про Мінські угоди, гуманітарні коридори 2022 року і православне різдвяне перемир'я 2023 року, які не призвели до припинення бойових дій.

Професори вважають, що Київ погоджується на подібні ініціативи багато в чому для того, щоб уникнути звинувачень у небажанні йти до миру.

При цьому, на думку аналітиків, навіть короткочасні паузи можуть приносити певну користь.