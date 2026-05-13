Пісторіус заявив про ознаки переломного моменту у війні РФ проти України

12:30 13.05.2026 Ср
2 хв
Наразі українці мають перевагу
aimg Тетяна Степанова
Пісторіус заявив про ознаки переломного моменту у війні РФ проти України Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус бачить ознаки переломного моменту у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", - сказав Пісторіус після візиту до України.

За його словами, українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат.

На українських командних пунктах у Запорізькій та Дніпропетровській областях Пісторіусу продемонстрували, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами.

Він також мав змогу на власні очі спостерігати за операціями, що тривають. Україна розвинула свої можливості, особливо з минулого року, від чого, як очікується, виграють і німецькі збройні сили в рамках стратегічного партнерства.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", - зазначив німецький міністр.

Заява Путіна про кінець війни

Нагадаємо, 9 травня російський диктатор під час свого виступу на параді в Москві зробив низку заяв щодо війни проти України. За його словами, російсько-українська війна нібито наближається до завершення.

Також Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави. Він назвав головною умовою підписання фінального договору.

Однак Інститут вивчення війни у відповідь на слова глави Кремля про швидке закінчення війни Україні зазначив, що наразі немає жодних ознак того, що РФ має намір завершити агресію.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна зберігає стійкі позиції та має переваги в сучасних умовах війни. Країна поступово трансформується в експортера безпеки та важливого партнера для інших держав.

