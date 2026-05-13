Пісторіус заявив про ознаки переломного моменту у війні РФ проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", - сказав Пісторіус після візиту до України.

За його словами, українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат.

На українських командних пунктах у Запорізькій та Дніпропетровській областях Пісторіусу продемонстрували, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами.

Він також мав змогу на власні очі спостерігати за операціями, що тривають. Україна розвинула свої можливості, особливо з минулого року, від чого, як очікується, виграють і німецькі збройні сили в рамках стратегічного партнерства.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", - зазначив німецький міністр.