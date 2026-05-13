Война в Украине показала, как обесценилось прекращение огня при Трампе, - NYT

Военные эксперты считают, что при Дональде Трампе перемирия в войне РФ против Украины стали частью политической дипломатии, а не шагом к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.
По мнению профессоров, последнее объявленное перемирие между Россией и Украиной показало, что сама идея прекращения огня изменилась.
Аналитики считают, что временные паузы в боевых действиях превратились в самостоятельный политический инструмент, связанный с информационной повесткой.
Профессора обращают внимание, что во время трехдневного перемирия, объявленного Трампом, боевые действия фактически продолжались.
Над Украиной продолжали лететь российские беспилотники, ракеты и управляемые авиабомбы, а среди мирного населения были погибшие.
Профессор Мадхав Джоши напомнил, что успешные мирные соглашения обычно требуют долгой подготовки.
По его данным, изученные им 42 мирных соглашения, заключенных в период с 1989 по 2018 год, реализовывались в среднем около четырех лет.
По мнению профессора, нынешним попыткам прекращения огня между РФ и Украиной не хватает ключевых условий для успеха. Речь идет о независимом контроле и полноценной политической основе для переговоров.
Профессора также отмечают, что переговорный процесс между Москвой и Киевом при посредничестве США фактически оказался заморожен на месяцы, а сообщения о новых перемириях появляются неожиданно и без предварительной дипломатической подготовки.
Профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман считает, что администрация Трампа демонстрирует нетерпение к длительной дипломатической работе.
По мнению профессора, для Трампа само объявление перемирия уже воспринимается как достижение мира.
Профессора подчеркивают, что такой подход отодвигает на второй план сложные переговорные процессы и работу профессиональных дипломатов. Аналитики считают, что акцент делается прежде всего на громких политических заявлениях и медийном эффекте.
По мнению профессоров, скептическое отношение Украины к временным паузам связано с предыдущим опытом.
Аналитики напомнили о Минских соглашениях, гуманитарных коридорах 2022 года и православном рождественском перемирии 2023 года, которые не привели к прекращению боевых действий.
Профессора считают, что Киев соглашается на подобные инициативы во многом для того, чтобы избежать обвинений в нежелании идти к миру.
При этом, по мнению аналитиков, даже кратковременные паузы могут приносить определенную пользу.
