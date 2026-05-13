Война в Украине показала, как обесценилось прекращение огня при Трампе, - NYT

Перемирия стали частью политического шоу

По мнению профессоров, последнее объявленное перемирие между Россией и Украиной показало, что сама идея прекращения огня изменилась.

Аналитики считают, что временные паузы в боевых действиях превратились в самостоятельный политический инструмент, связанный с информационной повесткой.

Профессора обращают внимание, что во время трехдневного перемирия, объявленного Трампом, боевые действия фактически продолжались.

Над Украиной продолжали лететь российские беспилотники, ракеты и управляемые авиабомбы, а среди мирного населения были погибшие.

Профессора указали на проблемы переговорного процесса

Профессор Мадхав Джоши напомнил, что успешные мирные соглашения обычно требуют долгой подготовки.

По его данным, изученные им 42 мирных соглашения, заключенных в период с 1989 по 2018 год, реализовывались в среднем около четырех лет.

По мнению профессора, нынешним попыткам прекращения огня между РФ и Украиной не хватает ключевых условий для успеха. Речь идет о независимом контроле и полноценной политической основе для переговоров.

Профессора также отмечают, что переговорный процесс между Москвой и Киевом при посредничестве США фактически оказался заморожен на месяцы, а сообщения о новых перемириях появляются неожиданно и без предварительной дипломатической подготовки.

В Белом доме стремятся к быстрым результатам

Профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман считает, что администрация Трампа демонстрирует нетерпение к длительной дипломатической работе.

По мнению профессора, для Трампа само объявление перемирия уже воспринимается как достижение мира.

Профессора подчеркивают, что такой подход отодвигает на второй план сложные переговорные процессы и работу профессиональных дипломатов. Аналитики считают, что акцент делается прежде всего на громких политических заявлениях и медийном эффекте.

Украина сохраняет скепсис

По мнению профессоров, скептическое отношение Украины к временным паузам связано с предыдущим опытом.

Аналитики напомнили о Минских соглашениях, гуманитарных коридорах 2022 года и православном рождественском перемирии 2023 года, которые не привели к прекращению боевых действий.

Профессора считают, что Киев соглашается на подобные инициативы во многом для того, чтобы избежать обвинений в нежелании идти к миру.

При этом, по мнению аналитиков, даже кратковременные паузы могут приносить определенную пользу.