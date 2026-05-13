Один день війни коштує Україні близько 450 млн доларів, - Сибіга

10:40 13.05.2026 Ср
2 хв
Це більш ніж у два рази більше, ніж минулого року
aimg Тетяна Степанова
Один день війни коштує Україні близько 450 млн доларів, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Один день війни з Росією коштує Україні приблизно 450 млн доларів. 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру, однак без участі США це неможливо.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference.

"Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров'ю солдатів. Отже, це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну", - сказав Сибіга.

За його словами, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь США.

"Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Верховній Раді повідомляли, що Україна щоденно витрачає на війну з Росією 172 млн доларів.

А у 2024 році один день війни коштував українському бюджету 140 млн доларів.

Водночас у травні минулого року, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що для Росії вартість одного дня повномасштабної війни проти України коштує майже мільярд доларів. Вочевидь, зараз ця сума значно зросла.

