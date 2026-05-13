ЄС може долучитися до спецтрибуналу проти Росії, - Сибіга

Сьогодні, 13 травня, Євросоюз офіційно повідомив про намір приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі X .

Як уточнив Сибіга, йдеться про приєднання до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Міністр подякував голові європейської дипломатії Каї Каллас та єврокомісару з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майклу Макґрату за їхню принциповість, силу та лідерство.

"Вкрай важливо притягнути керівництво держави-агресора, а також усіх винних до повної відповідальності та притягнути їх до відповідальності", - наголосив він.

Варто додати, що на пресконференції після засідання Ради ЄС про приєднання до спецтрибуналу повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

За її словами, Євросоюз уже цього тижня офіційно приєднається до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Каллас наголосила, що без притягнення Росії до відповідальності неможливо досягти справедливого та сталого миру.

Також вона повідомила, що міністри країн ЄС надали "зелене світло" на приєднання Євросоюзу до Міжнародної комісії з розгляду претензій, яка займатиметься фіксацією збитків, завданих війною.