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В Україні можуть повернути графіки відключень світла: глава "Укренерго" назвав умову

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 16:19
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В Україні можуть повернути графіки відключень світла: глава "Укренерго" назвав умову Фото: Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні можуть знову запровадити графіки погодинних відключень світла через російські удари по енергетиці. Це можливо за умови значного дефіциту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним протягом доби, то в такій ситуації застосовується інший графік - графік погодинних відключень. Це коли "Укренерго" доводить до кожної області ліміт споживання та обленерго розподіляють його по кожному споживачу", - розповів Кудрицький.

За його словами, тільки відключень світла для промисловості, які вводять уже кілька днів поспіль, може не вистачити для балансу в енергосистемі.

При цьому Кудрицький уточнив, що вночі електропостачання промисловості обмежують, оскільки не відбувається імпорт електроенергії в Україну. Цілодобово отримувати аварійну допомогу від країн-сусідів неможливо.

Удари росіян з енергетики

Варто зауважити, що останні кілька місяців російські окупанти посилили обстріли енергетичної інфраструктури України.

Енергетичні об'єкти пошкоджено у низці українських областей. Найскладніша ситуація була, зокрема, у Харківській області. Після одного з ударів увесь Харків залишався без світла.

Останній масований удар росіян стався 8 травня вночі. Тоді "прильоти" по енергетиці були у шести областях. На цьому тлі в Україні вже кілька днів запроваджують обмеження на електропостачання промисловості.

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