В Україні можуть повернути графіки відключень світла: глава "Укренерго" назвав умову

В Україні можуть знову запровадити графіки погодинних відключень світла через російські удари по енергетиці. Це можливо за умови значного дефіциту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним протягом доби, то в такій ситуації застосовується інший графік - графік погодинних відключень. Це коли "Укренерго" доводить до кожної області ліміт споживання та обленерго розподіляють його по кожному споживачу", - розповів Кудрицький.

За його словами, тільки відключень світла для промисловості, які вводять уже кілька днів поспіль, може не вистачити для балансу в енергосистемі.

При цьому Кудрицький уточнив, що вночі електропостачання промисловості обмежують, оскільки не відбувається імпорт електроенергії в Україну. Цілодобово отримувати аварійну допомогу від країн-сусідів неможливо.