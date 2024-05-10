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Австралія передасть Україні партію ПЗРК, які стріляють на відстань у 9 км, - ЗМІ

П'ятниця 10 травня 2024 15:30
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Австралія передасть Україні партію ПЗРК, які стріляють на відстань у 9 км, - ЗМІ Архівне фото: Австралія передасть Україні партію ПЗРК (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Австралія готується передати Україні партію переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG, які здатні знищувати цілі ворога на відстані 9 тисяч метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Industry Europe.

Видання зазначає, що під час нещодавнього візиту міністра оборони Австралії Річарда Марлеса до Львова було оголошено пакет допомоги Україні. До нього входять ПЗРК RBS 70 NG від австралійської армії на суму близько 50 мільйонів доларів.

"Подробиці про кількість пускових установок і боєприпасів RBS 70 NG, які буде поставлено, а також про те, чи буде надано додаткові предмети, як-от радари ППО Giraffe AMB від шведської компанії Saab, поки не розголошуються", - пишуть журналісти.

Що відомо про цей ПЗРК

Система RBS 70 NG, розроблена шведською компанією Saab у 2011 році, являє собою модернізований варіант системи ППО RBS 70.

Вона здатна вражати повітряні цілі, як-от дрони, вертольоти і літаки, за допомогою ракет з лазерним наведенням як вдень, так і вночі.

RBS 70 NG має максимальну дальність дії від 8000 до 9000 метрів і може досягати висоти до 5000 метрів, маючи такі удосконалення, як поліпшена система наведення, інтеграція з тепловізійною камерою, автоматичне відстеження цілей і спрощене навчання операторів.

Чим ще Австралія допоможе Україні

Пакет допомоги також включає 32,5 мільйона доларів на закупівлю дронів у рамках коаліції дронів, яку очолюють Латвія і Британія.

Також гроші виділять на додаткове обладнання для солдатів, таке як шоломи, черевики, генератори та жорсткі надувні човни.

Допомога Україні від Австралії

Австралія з перших днів війни допомагає Україні, попри той факт, що відстань між країнами дуже велика. Йдеться про військові поставки та економічну підтримку.

У квітні Sydney Morning Herald повідомляло, що місцева еліта Австралії зажадала конфіскувати 9 млрд доларів російських активів, заморожених урядом, і спрямувати їх на підтримку України.

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