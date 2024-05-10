Прощальний візит. Президент Словаччини прибула до Києва

Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом. З міркувань безпеки про її програму візиту не повідомляють.

Про це заявив речник глави держави Словаччини Мартін Стрижинець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Extra Plus.

"Я приїхала в країну, де йде війна, де складна ситуація і величезні людські страждання. Мій прощальний візит - це ще й можливість донести це послання до нашого дому", - сказала Чапутова.

За його словами, у Чапутової завершується термін президентських повноважень. У зв'язку з цим вона здійснює прощальні візити до країн.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

Восени минулого року в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшли Роберт Фіцо і соціал-демократи Круза. Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні та не допустити її вступу до НАТО.

Фіцо також неодноразово висловлював свою проросійську риторику. Зокрема, він наполягав на тому, що війна є "замороженим конфліктом" і не може бути вирішена за допомогою військової допомоги Україні.

Варто зазначити, що уряд Словаччини відмовився від допомоги Україні. У зв'язку з цим громадяни країни почали збирати кошти на закупівлю боєприпасів Україні.

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