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Прощальний візит. Президент Словаччини прибула до Києва

П'ятниця 10 травня 2024 13:40
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Прощальний візит. Президент Словаччини прибула до Києва Фото: президент Словаччини Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом. З міркувань безпеки про її програму візиту не повідомляють.

Про це заявив речник глави держави Словаччини Мартін Стрижинець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Extra Plus.

За його словами, у Чапутової завершується термін президентських повноважень. У зв'язку з цим вона здійснює прощальні візити до країн.

Видання SME повідомило, що президентка Словаччини вже віддала данину пам'яті 118 жертвам біля села Мощун.

Президент поклала букет червоних троянд до меморіалу "Ангели Перемоги".

"Я приїхала в країну, де йде війна, де складна ситуація і величезні людські страждання. Мій прощальний візит - це ще й можливість донести це послання до нашого дому", - сказала Чапутова.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

Восени минулого року в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшли Роберт Фіцо і соціал-демократи Круза. Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні та не допустити її вступу до НАТО.

Фіцо також неодноразово висловлював свою проросійську риторику. Зокрема, він наполягав на тому, що війна є "замороженим конфліктом" і не може бути вирішена за допомогою військової допомоги Україні.

Варто зазначити, що уряд Словаччини відмовився від допомоги Україні. У зв'язку з цим громадяни країни почали збирати кошти на закупівлю боєприпасів Україні.

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