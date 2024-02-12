Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Росіян у Сирії вчать керувати дронами, Польща розслідує інцидент з висипанням українського зерна на кордоні, а в Німеччині вбили юного баскетболіста з України.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Воєнний стан та мобілізація

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану й загальної мобілізації в Україні. Відповідно обидва терміни правового режиму в Україні продовжено ще на 90 днів. Тобто до 13 травня 2024 року.

Це вже десяте рішення щодо дії воєнного стану й загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

Росіян вчать керувати дронами у Сирії

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, на аеродромі в Сирії готують операторів дронів для війни проти України. Мова йде про навчання управлянню БПЛА "Shahed-136" та "Ababil-3".

Навчання для росіян проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому Шайрат. Також вчать і найманців-сирійців, яких Москва планує залучити, як операторів безпілотників.

Росія вдарила "Цирконом" по Києву

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили, що під час удару по столиці 7 лютого росіяни застосували гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон".

Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів та деталей, особливості відповідного типу зброї.

Україна у 2024 році виготовить тисячі далекобійних дронів

В Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння збільшуються, розповів віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Україна

Політика

Віце-президент німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула з візитом до України, який триватиме кілька днів. Як пишуть ЗМІ, політик наголосила, що обіцяні ЄС боєприпаси й німецькі крилаті ракети Taurus, які просить Україна, повинні бути поставлені, оскільки "на кону і безпека Німеччини".

Команда МВФ приїхала в Київ

До Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду. Під час дискусій вони обговорюватимуть економічну політику влади України та виклики, що стоять перед економікою.

Вбивство заступника мера Нікополя

У поліції повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя Віталія Журавльова. Там стверджують, що це 33-річний місцевий житель, який протягом 4 місяців готувався до скоєння злочину.

За даними слідства, підозрюваний здійснив понад 20 пострілів у потерпілого і кинув в салон автівки гранату, що призвело до загоряння автомобіля і смерті чоловіка. Після скоєння злочину він закопав зброю у лісопосадці й переховувався в орендованій квартирі, де його й затримали.

Екс-нардепу Пашинському оголосили підозру

НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу (за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Сергія Пашинського) та спільникам у незаконному привласненні та продажу 97 тисяч тонн нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії.

За даними слідства, ці угоди було здійснено у 2014-2017 роках і завдали держбюджету збитків майже на 1 млрд гривень. Підозру оголосили також бізнес-партнеру екс-нардепа та 4 їх спільникам.

Справа Гринкевичів

ДБР повідомило про арешт на нерухомого майна та транспортних засобів львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств.

Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена Соні Морозюк та ще одного співучасника.

Перша Ставка в оновленому складі

Президент України Володимир Зеленський вперше провів Ставку верховного головнокомандувача в оновленому складі. У ній, зокрема, взяв участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Було заслухано доповіді начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

Погода

Найближчими днями в Україні очікується суттєве похолодання. Як розповіла в коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, арктичне повітря з півночі та північного сходу спричинить в Україні похолодання вже з 15 лютого.

Тож в ряді областей стовпчики термометрів будуть опускатися до -10 -15 градусів.

Курс

Долар дорожчає після стабільності минулого тижня. Офіційний курс на 13 лютого 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 37,8951 грн за 1 долар (+0,2717 грн).

Світ

Польща

Польські фермери продовжують блокувати низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Крім того, ситуацію загострив інцидент з висипанням зерна з трьох українських вантажівок, що вчинили мітингувальники. Своєю чергою українська сторона вже звернулася до поліції та вимагає притягнути причетних до відповідальності. Більше про інцидент - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Німеччина

У Німеччині напали на баскетболістів з України, які разом грали за молодіжну дюссельдорфську команду ART Giants. Один зі спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, від отриманих травм помер у лікарні.

Поліція вже затримала імовірного вбивцю. Як пишуть німецькі ЗМІ, йдеться про 15-річного німця з турецьким походженням, його взяли під варту, а прокура в Ессені оголосила підозру.

Як напередодні повідомлялося, на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці за те, що вони українці.

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