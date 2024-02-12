Віце-президент Бундестагу приїхала до України

Віцепрезидент німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула в Україну з візитом. Він триватиме кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Я буду подорожувати країною і Києвом, і мені абсолютно зрозуміло, що настрій у країні вже не дуже гарний, - заявила вона.

За її словами, "не дуже гарний настрій" пов'язаний з млявою підтримкою і питанням про те, чи будуть США продовжувати підтримувати Україну.

"Я вважаю, що ми повинні зробити все, що в наших силах", - наголосив віце-президент Бундестагу.

При цьому вона заявила, що обіцяні Європейським союзом боєприпаси і крилаті ракети Taurus мають бути поставлені, а фінансові рішення для подальших закупівель боєприпасів мають бути знайдені на європейському рівні.

"Адже на карту поставлено і нашу безпеку", - підкреслила Герінг-Екардт.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.

Крім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна незабаром може зіткнутися з серйозним браком зброї та боєприпасів.

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