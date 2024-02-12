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НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 15:48
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НБУ різко підвищив офіційний курс долара Фото: курс долара виріс на 27 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар дорожчає після стабільності минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8951 грн за 1 долар (+0,2717 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,8092 гривень за 1 євро (+0,2963 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 24 копійки до 37,90-37,93 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 38,20 грн/долар.

Прогноз на тиждень

Ситуація на валютному ринку протягом 12-18 лютого багато в чому залежатиме від попиту на валюту, активності НБУ на міжбанку, частоти та обсягів валютних інтервенцій, сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Лєсовий вважає, що наразі міжнародних валютних резервів України більш ніж достатньо (близько 38 млрд доларів), щоб зберегти стабільність на ринку з періодичним втручанням НБУ.

За його словами, "інформаційний тиск на ринок може бути досить потужним, а суспільні настрої далеко не оптимістичні, проте регулятору під силу ефективно приборкати нові об'єктивні виклики".

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