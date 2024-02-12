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Удар по Києву 7 лютого: експерти підтвердили, що РФ застосувала гіперзвукову ракету "Циркон"

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 19:25
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Удар по Києву 7 лютого: експерти підтвердили, що РФ застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" Фото: гіперзвукова ракета ЗМ22 "Циркон" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили, що під час удару по столиці 7 лютого росіяни застосували гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram директора інституту Олександра Рувіна.

"Експерти КНДІСЕ завершили дослідження російських ракет, які 7 лютого атакували Україну. За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї", - повідомив Рувін.

Загалом, як пояснив директор інституту, у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші - вузли лише для конкретних зразків.

Комплектуючі вузли "Циркону" мають маркування 3Л22, 3В22 тощо. На уламках ракети лазерним гравіюванням та методом тиснення виконали надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу.

Крім того, рульові механізми мають болти з маркуванням у вигляді цифр 26, що також є особливою рисою "Циркону". Інші маркування допомогли встановити дату виробництва ракети - це кінець 2023 - початок 2024 року.

Рувін зазначив, що мікроелектроніка ракети виявилася практично повністю знищеною, тому вона майже не піддається аналізу. При цьому навіть ті дані, які вже є в розпорядженні експертів, дозволяють казати, що ракета не відповідає вказаним технічним параметрам.

Що передувало

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки по Києву вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

На використання вищевказаної ракети вказують опубліковані у соціальних мережах знімки уламків. Зокрема, на одному з фото на уламку видно маркування "3М22".

Цей надпис відповідає маркуванню саме цієї ракети, яку разом з російською Х-47 "Кинджал" називають ще так званими "вундерваффе" Путіна.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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