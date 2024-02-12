На аеродромі в Сирії готують операторів дронів для війни проти України, - ГУР

На аеродромі Шайрат в Сирії готують операторів дронів для війни проти України. Мова йде про навчання управлянню БПЛА "Shahed-136" та "Ababil-3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли розвідники, навчання операторів для Росії проводять "Ліванська поліція Хезболлиє" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому Шайрат.



"Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА "Shahed-136" та "Ababil-3", а також дистанційно керованого літака Raad", - додають в ГУР.



Також відомо, що очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.



"Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА", - констатують у відомстві.

Війна в Україні та роль Сирії

У березні 2023 року президент Сирії Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді він заявив, що Росія нібито бореться з "неонацистами" та "старими нацистами", яким Захід дав притулок і підтримує.

Ще на початку масштабного вторгнення РФ в Україну, у березні 2022 року, The Wall Street Journal писало про те, що Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Їх планувалося використати для штурму українських міст.

Зазначимо, що сирійський аеродром Шайрат у різні роки неодноразово ставав мішенню для ударів як США, так і Ізраїлю.