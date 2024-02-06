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У Києві можуть закрити школи через грип

Вівторок 06 лютого 2024 10:25
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У Києві можуть закрити школи через грип Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві зростає захворюванність на грип та ГРВІ серед дітей. Тому в столиці можуть закрити школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень).

"Медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл. Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, столична влада буде змушена рекомендувати закладам освіти працювати дистанційно.

Карантин в школах України

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Як повідомили у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ГРВІ.

Також відомо, що з 5 по 9 лютого на карантин закриті навчальні заклади міста Ужгород.

В яких саме областях, громадах чи містах України школярі не можуть більше ходити до школи та змушені навчатися онлайн - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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