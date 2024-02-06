"Плати за те, що отримав". В Україні перерахують платіжки за тепло та воду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг з постачання тепла, води та вивезення сміття. Це чіткий алгоритм, що ґрунтується на принципі "плати за те, що отримав", - заявив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що комунальні послуги мають бути якісними та відповідати заявленим стандартам. За його словами, люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги.

Також Шмигаль нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи на електрику, газ та тепло залишаються незмінними.

Що передбачає рішення уряду

Згідно з рішенням Кабміну, перераховувати вартість комунальних послуг будуть за період їхнього ненадання, надання не в повному обсязі або у невідповідній якості.

Порядок, який затвердив уряд, визначає механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання тепла, гарячої та холодної води, а також вивезення сміття.

Також передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, які враховуватимуть при перерахунку вартості.

При цьому Кабмін визначив особливості здійснення перерахунку залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умови, за яких перерахунок не проводять.

Підвищення тарифів на воду

Нагадаємо, в Україні знову планують підвищити тарифи на холодну воду після того, як це не вдалося зробити у 2023 році.

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг мала розглянути підвищення для Києва та інших міст уже сьогодні. Але засідання вирішили перенести.

Більш детально про те, на скільки можуть підвищити тарифи, - у матеріалі РБК-Україна.