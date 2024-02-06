Долар знову дорожчає: НБУ підвищив офіційний курс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,6254 грн за 1 долар (-0,0710 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,3946 гривень за 1 євро (-0,0199 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 6 копійок до 37,60-37,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,05 грн/долар.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у січні 2024 року зріс на 1,9% до 38,56 гривні за долар.

Середній курс виріс через значний попит на початку місяця.

При цьому офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок - з 37,98 до 37,87 грн/долар.