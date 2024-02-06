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Глава Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро

Брюссель, Вівторок 06 лютого 2024 09:28
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Глава Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро Фото: Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні. ЄС продовжуватиме підтримувати свого майбутнього члена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter .

Як повідомила глава Єврокомісії, політична угода щодо програми, укладена ввечері 5 лютого, є важливим кроком уперед.

"Європа вірна своєму слову", - сказала вона, зазначивши, що ЄС продовжимо надавати таке необхідне та передбачуване фінансування "нашому сміливому партнеру та майбутньому члену".

"Плануємо розпочати виплати у березні", - додала вона.

Програма для України

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

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