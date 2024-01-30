Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34, уряд не планує збільшувати тарифи для населення цієї зими, а генсек НАТО Єнс Столтенберг відправився до Вашингтона домовлятися щодо допомоги для України.

РБК-Україна зібрало головні новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Атака "Шахедів"

В ніч на 30 січня, Росія випустила по Україні 35 ударних дронів "Шахед", з яких 15 вдалося знищити. ППО працювала у восьми областях. Внаслідок падіння уламків та влучань сталися пожежі, є поранені та руйнування.

Збиття Су-34

Українські воїни знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області. Це підтвердив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, але подробиць не навів.

Крим

В тимчасово окупованому Криму Силами оборони України була вражена радіолокаційна станція системи протиповітряної оборони російських військ. Ворожа ціль була розміщена біля селища Роздольне.

Харківська область

Росіяни двічі за день обстрілювали Харківський район. Спочатку вранці, а вдруге близько 16:20. Вибухи від обстрілу чули навіть мешканці Харкова.

Новий прогноз Буданова

Голова ГУР Кирило Буданов спрогнозував, коли закінчиться російський наступ, який почався у листопаді минулого року і триває досі. За його словами, російські сили вичерпаються на початку весни.

Україна

Законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Документ незабаром внесуть до Верховної Ради, повідомило РБК-Україна джерело в уряді.

Тарифи

Цієї зими уряд не планує жодних змін щодо тарифів для населення.

За словами прем'єр-міністра Дениса Мигаля, пільговий тариф на електроенергію для населення був і залишається 2 гривні 64 копійок за кіловат.

Курс

Долар подешевшав після п'ятиденного зростання. Офіційний курс на 31 січня 2024 року Нацбанком встановлено на такому рівні: 37,8746 грн за 1 долар (-0,0116 грн).

50 млрд для України

Країни ЄС перед самітом, який відбудеться 1 лютого, продовжують переговори щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро. Угорщина, яка є каменем спотикання, продовжує наполягати на умовах.

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Будапешт не буде ветувати виділення бюджетної допомоги Києву за умови, що кожного наступного року будуть повторні голосування.

Світ

США

Генсек НАТО Єнс Столтенберг приїхав у США домовлятися про відновлення допомоги Україні.

Він зустрінеться з представниками адміністрації президента Джо Байдена, конгресменами, а також поплічниками Дональда Трампа, щоб пролобіювати затвердження пакета допомоги на понад 60 млрд доларів для України.

ЄС

На саміті у четвер лідери ЄС підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку" Україні. Про це повідомило Reuters, посилаючись на проєкт висновків зустрічі.

Крім того, європейські лідери наголосять на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет для України.

Neuralink вперше вживила чип у мозок людини

Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску, вперше вживила людині мозковий чип. Він дозволяє керувати комп’ютером і смартфоном.

В Росії обвалився Інтернет

В РФ стався масштабний збій в роботі мережі Інтернет. Росіяни скаржаться, що перестали працювати всі сайти та застосунки в доменній зоні RU.

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