ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело

Київ, Вівторок 30 січня 2024 13:20
UA EN RU
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело Фото: Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Документ незабаром внесуть до Верховної Ради.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Як розповіло джерело, новий законопроєкт що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами.

Що відомо про новий законопроєкт щодо мобілізації

Нагадаємо, що українська влада працює над новим законопроєктом щодо мобілізації після того, як минулий було відкликано.

Попередній документ, зокрема, передбачав низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації. Також викликало обурення пропозиція скасування відстрочки для людей з інвалідністю III групи та надсилання повісток електронною поштою.

Внаслідок чого минулий законопроєкт щодо мобілізації було відкликано 11 січня. З того часу йде робота над новим документом.

Після чого спікер ВРУ Руслан Стефанчук розповідав, які зауваження до "мобілізаційного" законопроєкту Рада передала уряду.

Детально про те, чому уряд відкликав свій законопроєкт читайте в матеріалі РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки збили сили ППО
РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки збили сили ППО
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда