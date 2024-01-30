Столтенберг зустрінеться з союзниками Трампа для лобіювання фіндопомоги Україні

У понеділок, 29 січня, генеральний секретар Північноатлантичного союзу (НАТО) Єнс Столтенберг прибув із візитом до Сполучених Штатів. Там він планує зустрітися з представниками адміністрації Джо Байдена, конгресменами, а також поплічниками екс-президента Дональда Трампа, щоб пролобіювати затвердження пакету допомоги на понад 60 млрд доларів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що у середу, 31 січня, очільник Альянсу виступить із промовою у The Heritage Foundation (Фонд "Спадщина"), - консервативному аналітичному центрі, тісно пов'язаному з Трампом. Візит відбувається у той час, коли екс-президент і його поплічники тиснуть на республіканців, щоб ті відхилили пакет допомоги на суму 111 млрд доларів, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, через розбіжності з Білим домом щодо боротьби з нелегальною міграцією на кордоні США з Мексикою.

"В The Heritage Foundation на Столтенберга, ймовірно, чекає скептично налаштована аудиторія, яка виступає за те, щоб Європа взяла на себе провідну роль у підтримці України, в той час як США переключать свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон", - йдеться у публікації.

Порядок денний візиту

У вівторок, 30 січня, генсек НАТО відвідає Конгрес, де зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером демократичної меншості у Палаті Хакімом Джеффрісом, лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом та іншими представниками обидвох партій. Сенат може незабаром оприлюднити угоду прикордонної політики. Однак деякі члени Палати представників називають її "мертвонародженою".

Пізніше цього тижня Столтенберг вирушить на ракетний завод Lockheed Martin у штаті Алабама, де, ймовірно, повторить аргумент президента Джо Байдена про те, що робочі місця в американському оборонному комплексі напряму залежать від допомоги США Києву.

"Ці меседжі будуть спрямовані на ізоляціоністське крило Республіканської партії та законодавців, які обговорюють запит Байдена про допомогу Україні, що затягнувся на кілька місяців. Ситуація в Україні залишається складною, оскільки Київ і Москва на даний момент, схоже, самі себе загнали в глухий кут, і жодна зі сторін не може зібрати достатньо бойової сили, щоб досягти значних проривів у цьому питанні", - пише Politico.

Довгострокова війна та успіхи України

Один із військових чиновників НАТО анонімно розповів виданню, що Альянс не очікує суттєвих зрушень на лінії фронту.

"Ми всі згодні з тим, що контрнаступ України не приніс усіх очікуваних результатів. Однак це не означає, що Росія перемагає, незважаючи на російську пропаганду. Війна на даному етапі є "довгостроковою", яка пов'язана з демонстрацією американського лідерства, яке ми всі підтримуємо і заохочуємо", - сказав чиновник.

Водночас, Столтенберг констатував деякі значні успіхи, про які він доповість цього тижня в якості прелюдії до святкування 75-ї річниці Альянсу у Вашингтоні у липні.

Зокрема, генсек Альянсу планує розповісти про те, як країни НАТО збільшують оборонне виробництво і намагаються укласти угоди з українськими виробниками озброєнь, щоб розпочати відновлення потенціалу Києва з виробництва власної зброї - послання про впевненість у власних силах, яке, безсумнівно, знайде прихильників у Вашингтоні.

"Здається, існує велика зацікавленість як з українського боку, так і з боку американської (оборонної) промисловості в тому, що вони можуть зробити для того, щоб працювати з українцями", - сказала в інтерв'ю Politico Міра Резнік, очільниця Управління регіональної безпеки та передачі озброєнь Держдепартаменту США.

"Те, що я чула від представників промисловості, - це те, що вони справді вражені українцями. Існують реальні можливості завдяки тому, що українці змогли досягти, й ідеї пристосувати технології до своєї волі, - виробляти власні безпілотники та модернізувати західні ракети та ракети на своїх літаках і пускових установках радянських часів", - зазначила Резнік.

Підтримка України з боку НАТО

У понеділок, 29 січня, Єнс Столтенберг провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сторони обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва.

Нещодавно генсек Альянсу заявив, що союзникам по НАТО та ЄС слід активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше допомоги Києву.

За даними Інституту вивчення війни, нещодавні обстріли інфраструктурних об'єктів на території Росії є результатом перших секретних розробок Україною власної зброї. Водночас для налагодження масового виробництва таких озброєнь, особливо із залученням сучасних західних технологій, Києву слід вирішити низку проблем.

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