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НБУ знизив курс долара після п'ятиденного зростання

Україна, Вівторок 30 січня 2024 16:12
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НБУ знизив курс долара після п'ятиденного зростання Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після п'ятиденного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8746 грн за 1 долар (-0,0116 грн).

НБУ знизив курс долара після п'ятиденного зростання

bank.gov.ua

За останній місяць курс упав на 11 копійок (на 31 грудня 2023 року він складав 37,9824).

Курс євро становитиме 41,0845 гривень за 1 євро (+0,0803 грн).

НБУ знизив курс долара після п'ятиденного зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 37,68-37,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив курс долара після п'ятиденного зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,30 грн/долар.

Позиція НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, після переходу до режиму "керованої гнучкості" з початку жовтня 2023 року курс долара щодо гривні коливається в обидві сторони залежно від ситуації на ринку. Водночас НБУ контролює цей процес.

"Курсова стійкість як пріоритет залишається. Але попит і пропозиція, саме вони мають визначати і обсяги, і глибину, і курсову ситуацію. І ми протягом чотирьох місяців гнучкого курсоутворення забезпечуємо це досить чітко: курсова стійкість і відповідно – тенденція", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, перехід від ревальвації до девальвації стався "без жодної паніки, з повним розумінням ситуації, і зараз бачимо, що курс справді коливається в обидві сторони".

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