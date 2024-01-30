РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки збили сили ППО

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО вдалося збити 15 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували 35-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, Чауда - Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донецькій області.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічний обстріл України

У Київській області лунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. Було зафіксовано рух ворожих безпілотників, в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Кореспонденти РБК-Україна також повідомляли про звуки вибухів у Білій Церкві Київської області.

В регіоні та низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих ударних БпЛА в Черкаській області, які рухалися в напрямку Вінницької та Київської областей.