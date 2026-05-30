Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі

10:25 30.05.2026 Сб
На військовому аеродромі у Таганрозі цієї ночі було гаряче
aimg Тетяна Степанова
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі Фото: дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі (Getty Images)
Вночі 30 травня Сили безпілотних систем знищили "Іскандер" та два літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі Ростовської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Ту-142 - дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника.

ОТРК "Іскандер" - російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет "земля-земля", впольований на пусковій позиції на околицях Таганрогу.

"Візит ввічливості до Таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей,- у води теж прикурювало гут. Відео згодом", - додав "Мадяр".

Атака дронів на Таганрог

Нагадаємо, Росія в ніч на 30 травня пережила чергову атаку невідомих дронів. В одному з міст під удар потрапив танкер, а в іншому, ймовірно, атаковано нафтобазу.

Приблизно з першої години ночі місцеві пабліки Таганрога Ростовської області писали, що їхнє місто зазнає атаки. Інформація про загрозу дронів була протягом усієї ночі і щонайменше до 5 ранку.

У цей час після 03:45 у соцмережах почали з'являтися кадри з Таганрога. OSINT-канали повідомляли, що росіяни масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.

