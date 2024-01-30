Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34, правительство не планирует увеличивать тарифы для населения этой зимой, а генсек НАТО Йенс Столтенберг отправился в Вашингтон договариваться о помощи для Украины.

РБК-Украина собрало главные новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Атака "Шахедов"

В ночь на 30 января Россия выпустила по Украине 35 ударных дронов "Шахед", из которых 15 удалось уничтожить. ПВО работала в восьми областях. В результате падения обломков и попаданий произошли пожары, есть раненные и разрушения.

Сбитие Су-34

Украинские воины уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области. Это подтвердил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, но подробностей не привел.

Крым

Во временно оккупированном Крыму Силами обороны Украины была поражена радиолокационная станция системы противовоздушной обороны российских войск. Вражеская цель была размещена возле поселка Раздольное.

Харьковская область

Россияне дважды за день обстреливали Харьковский район. Сначала утром, а второй раз около 16:20. Взрывы от обстрела слышали даже жители Харькова.

Новый прогноз Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал, когда закончится российское наступление, которое началось в ноябре прошлого года и продолжается до сих пор. По его словам, российские силы исчерпаются в начале весны.

Украина

Законопроект о мобилизации

Кабинет Министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации. Документ вскоре внесут в Верховную Раду, сообщил источник в правительстве.

Тарифы

Нынешней зимой правительство не планирует никаких изменений по тарифам для населения.

По словам премьер-министра Дениса Мигаля, льготный тариф на электроэнергию для населения был и остается 2 гривны 64 копеек за киловатт.

Курс

Доллар подешевел после пятидневного роста. Официальный курс на 31 января 2024 года Нацбанком установлен на таком уровне: 37,8746 грн за 1 доллар (-0,0116 грн).

50 млрд для Украины

Страны ЕС перед саммитом, который состоится 1 февраля, продолжают переговоры о предоставлении Украине помощи в размере 50 млрд евро. Венгрия, являющаяся камнем преткновения, продолжает настаивать на условиях.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет ветировать выделение бюджетной помощи Киеву при условии, что каждый год будут повторные голосования.

Мир

США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в США договариваться о возобновлении помощи Украине.

Он встретится с представителями администрации президента Джо Байдена, конгрессменами, а также приспешниками Дональда Трампа, чтобы пролоббировать утверждение пакета помощи более чем на 60 млрд долларов для Украины.

ЕС

На саммите в четверг лидеры ЕС подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предполагаемую и постоянную военную поддержку" Украине. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на проект итогов встречи.

Кроме того, европейские лидеры отметят необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет для Украины.

Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, впервые вживила человеку мозговой чип. Он позволяет управлять компьютером и смартфоном.

В России обвалился Интернет

В РФ произошел масштабный сбой в работе сети Интернет. Россияне жалуются, что перестали работать все сайты и приложения в доменной зоне RU.

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