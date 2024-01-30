Шмигаль зробив заяву, щодо тарифів на комуналку для населення до кінця зими

Кабінет міністрів не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими. Зокрема, будуть збережені тарифи на світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду .

Як зазначив Шмигаль, уряд продовжує підтримувати українські родини та зберігає "пільговий тариф на електроенергію для населення", який залишається на рівні 2,64 гривні за кВт*год.

"Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - додав прем’єр.

За його словами, сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується.

"Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E", - сказав Шмигаль.

Тарифи на комуналку

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.