Орбан закликав не давати гроші Україні, а сам ризикує втратити 10 млрд євро від ЄС

Угорський прем'єр Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати гроші в Україну і заявив, що "війна шкодить бізнесу". При цьому сам Орбан може втратити 10 мільярдів грошей від ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Зупиніть війну. Війна шкодить бізнесу", - звернувся угорський політик до інших країн.
Крім того, він зазначив, що йому зовсім не подобається слово "конкурентоспроможність".
"Я маю певні сумніви, чи багато нормальних людей розуміють, що воно означає", - сказав Орбан.
Угорський прем'єр також відповів на питання про лідерство канцлера Німеччина Фрідріха Мерца. Орбан не назвав його на ім'я, а сказав, що "керівництво слабке".
Тим часом в Суді ЄС вважають, що Європейська комісія неправомірно розморозила 10 млрд євро для Угорщини у грудні 2023 року. Ці кошти було заблоковано через проблеми з верховенством права в країні.
Юридичний висновок свідчить, що ЄК неправильно застосувала власні правила та не провела повної оцінки реформ, зокрема щодо незалежності Верховного та Конституційного судів Угорщини.
Якщо Суд ЄС підтримає цю позицію у фінальному рішенні, виділення коштів може бути анульоване. Єврокомісія буде зобов’язана вимагати від Угорщини повернення 10 млрд євро.
Європарламент, який подав позов, наполягає, що рішення було політично мотивованим і ухвалене напередодні саміту ЄС, коли була потрібна підтримка прем’єра Віктора Орбана щодо допомоги Україні.
Нагадаємо, багаторічна влада Орбана та його партії "Фідес" в Угорщині добігає кінця. Вже у квітні проросійський прем'єр може програти опозиційній проєвропейській партії "Тиса".
Орбан розгорнув масштабну кампанію залякування в спробі перемогти у виборах. Він активно використовує маніпуляції, пропаганду та брехню, намагаючись очорнити свого суперника Петера Мадяра.
Також фактично угорський прем'єр "призначив" Україну на роль "ворога" у своїй передвиборчий кампанії.
Зокрема, Орбан заявив, що Будапешт нібито не має наміру підтримувати вступ Києва до Євросоюзу впродовж найближчих 100 років. В Києві у відповідь натякнули, що ані сам Орбан, ані його хазяїн у Кремлі стільки не проживуть.
До цього Орбан цинічно заявляв, що, мовляв, "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. У відповідь в Києві жорстко потролили угорського лідера, нагадавши, що минулого разу Угорщина обрала "не той бік" та програла.
Крім того, нещодавно Орбан прилюдно назвав Україну "ворогом Угорщини". Він заявив, що Україна, мовляв, нібито вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевого російського газу та нафти, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.