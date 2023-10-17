Війна на Близькому Сході не вплине на допомогу Україні, - глава МЗС Німеччини
Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну та Молдову, попри конфлікт на Близькому Сході.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на четвертій Конференції прихильників Молдови, яка проходить у Кишиневі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.
"У ці дні, коли ситуація на Близькому Сході тримає нас у напрузі, для мене важливо підкреслити: ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною і з Молдовою", - зазначила Бербок.
Вона також додала, що Німеччина підтримуватиме Молдову в енергетичних та економічних питаннях, а також в реформах на шляху до вступу в ЄС і виділить на ці цілі 95 мільйонів євро наступного року.
Напад ХАМАС на Ізраїль
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю із боку Сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.
У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує на тому, що має намір знищити ХАМАС.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль міг готуватися провести наземну операцію в Секторі Газа минулими вихідними, але, за даними The New York Times, її довелося відкласти на кілька днів через погодні умови.
Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.
Допомога Україні від Німеччини
Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.
Зокрема, найближчими днями до України має прибути партія німецьких танків Leopard 1 та іншої техніки для фронту.
Додамо, що Німеччина також готує другий зимовий пакет військової допомоги для України, до якого увійде ЗРК Patriot.
Також нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли всюдиходи та машини для прикордонників.
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