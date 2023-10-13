Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли всюдиходи та машини для прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду .

Що увійшло до пакета допомоги:

4 багатоцільові гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);

гусеничні всюдиходи 4 машини для прикордонників;

2 танкових тягача HX81;

2 причепа для танків;

50 систем виявлення дронів;

82 термінали супутникового зв'язку SatCom;

100 тисяч аптечок;

27,477 рюкзаків.

Допомога від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

Зокрема, найближчими днями до України має прибути партія німецьких танків Leopard 1 та іншої техніки для фронту.

Додамо, що Німеччина також готує другий зимовий пакет військової допомоги для України, до якого увійде ЗРК Patriot.

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