Нова війна? Що відбувається в Ізраїлі та в чому суть конфлікту з ХАМАС

Раптова атака терористів ХАМАС на Ізраїль занурила країну у стан війни. Під кінець дня стало зрозуміло, що війська подолали шок перших годин та перехопили ініціативу.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації CNN, Associated Press та Sky News.

Про суть конфлікту, про те, що зараз відбувається в Ізраїлі та як його спецслужби проґавили атаку у 50-ті роковини Війни Судного дня, - у матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні терористична організація ХАМАС раптово атакувала Ізраїль із повітря, суші та моря. Сирени повітряної тривоги завили навіть на півночі Тель-Авіва, системи "Залізний щит" працювали в Єрусалимі.

Паралельно запуску тисяч ракет озброєні бойовики підірвали роздільний паркан із сектором Газа та вторглися з сектору Газа до прикордонних ізраїльських поселень, тероризуючи мирних жителів та відкриваючи вогонь по ізраїльських солдатах.

Головне на цей момент

Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по сектору Газа у відповідь на запуск ракет та захід бойовиків у прикордонні райони

операція проти терористів підготовлена і може тривати тривалий час

загалом 7 жовтня по Ізраїлю було випущено 3500 ракет, увечері по Тель-Авіву випустили великий залп з 500 ракет

у 22 точках ще продовжуються бойові дії

на даний момент мобілізовані в основному ізраїльські сили спеціального призначення

ХАМАС захопив значну кількість заручників, у нападі брали участь сотні бойовиків

загинули близько 200 ізраїльтян і близько тисячі постраждали

Ізраїль готує жорстку відповідь до наземного вторгнення в сектор Газа

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обіцяє задіяти всю міць для знищення ХАМАСу. А міністр оборони пригрозив вирішити питання на 50 років наперед

Природа конфлікту

Напруженість між ізраїльтянами та палестинцями існувала ще до заснування держави Ізраїль у 1948 році. Упродовж кількох десятиліть загинули тисячі осіб з обох боків та ще більше отримали поранення.

У 2023 році насильство набрало обертів. Число загиблих бойовиків та мирних жителів на окупованому Західному березі досягло найвищого рівня майже за 20 років. Те саме можна сказати і про загиблих ізраїльтян внаслідок нападів палестинців.

Конфлікт із ХАМАС бере початок у 1987 році з часів Першої палестинської інтифади - повстання проти ізраїльської окупації сектору Газа та Західного берега.

ХАМАС - це палестинський ісламістський рух і політична партія, що править у секторі Газа. Має асоційоване військове крило - бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам". Через це ХАМАС визнано терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США, Японією, ЄС та іншими країнами.

У ході арабо-ізраїльської війни 1947-1949 років частина території, яку відвела ООН під арабську державу, була окупована, зокрема сектор Газа взяв під контроль Єгипет. Пізніше за результатами Шестиденної війни 1967 року контроль перейшов до Ізраїлю, який залишив сектор у 2005 році.

Після короткої громадянської війни між палестинськими угрупованнями ФАТХ та ХАМАС влада в секторі Газа, населення якого зараз налічує близько 2 млн осіб, захопили другі. У відповідь Ізраїль та Єгипет запровадили блокаду території, яка підтримується досі.

До нинішнього загострення остання війна між ХАМАС та Ізраїлем відбулася 2021 року, тривала 11 днів і забрала життя щонайменше 250 осіб з обох боків.

Сьогоднішній напад у шабат стався у 50-ті роковини Війни Судного дня 1973 року. Тоді арабські країни раптово атакували Ізраїль у Йом Кіпур, найсвященніший день у єврейському календарі, який тоді припав на 6 жовтня.

Ізраїль застали зненацька

Ситуація із раптовим нападом повторилася практично повністю. Сьогодні ізраїльтяни святкують Сімхат Тора - один із найрадісніших днів єврейського календаря.

Тоді, 50 років тому, теж передбачалося, що спецслужби Ізраїлю встигнуть попередити про великий напад чи вторгнення. І провал розвідки нагадували прем'єрці Голді Меїр. Тепер із серйозними проблемами може зіткнутися уряд Біньяміна Нетаньяху. Його прихильники розраховували, що Нетаньяху та міністри-"яструби", до яких відносять міністра нацбезпеки Ітамара Бен-Гвіра, займуть жорстку позицію щодо палестинців і дадуть рішучішу відповідь на загрози з сектору Газа.

Прямо зараз обговорюється те, що чим більше жертв буде внаслідок нападу ХАМАС, тим менше шансів у Нетаньяху зберегти контроль над урядом і країною.

Безпрецедентне проникнення

ХАМАС заявив, що його бойовики взяли в полон кількох ізраїльтян, опублікувавши відео, на яких бойовики тягнуть закривавлених солдатів по землі та стоять над трупами. Начебто серед полонених високопоставлені ізраїльські офіцери.

Відео не вдалося перевірити оперативно, але терористи справді зацікавлені у захопленні ізраїльтян. Так було й у 2006 році із солдатом Гіладом Шалітом, якого утримували п'ять років, перш ніж обміняти на більш ніж 1000 палестинців із ізраїльських в'язниць.

Сьогодні бойовики проникали на територію Ізраїлю навіть на парапланах. Майже як під час нападу наприкінці 1980-х, коли вони перебралися з Лівану на дельтапланах та вбили шістьох ізраїльських солдатів.

Ближче до вечора 7 жовтня Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що кількох солдатів та мирних мешканців взяли у заручники та забрали до сектору Газа.

ХАМАС затіяв небезпечну гру

Напад на Ізраїль представники ХАМАСу пояснили суперечкою навколо комплексу мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі. Священне для євреїв та мусульман місце залишається больовою точкою і у 2021 році протистояння вилилося у 11-денну війну.

В останні роки ізраїльські націоналісти, такі як міністр національної безпеки Бен-Гвір, стали частіше відвідувати цей комплекс. Минулого тижня під час свята врожаю Суккот сотні ультраортодоксальних євреїв відвідали це місце, що розлютило ХАМАС. Угруповання звинуватило їх у тому, що вони молилися з порушенням угод.

У заявах ХАМАС згадується розширення єврейських поселень на землях, на які претендують палестинці в рамках створення майбутньої держави, а також ініціативи Бен-Гвіра, спрямовані на посилення умов утримання палестинців у в'язницях.

Нещодавно ситуація загострилася під час палестинських протестів уздовж кордону із сектором Газа. ХАМАС у переговорах із Катаром, Єгиптом та ООН вимагав поступок від Ізраїлю, які могли б послабити блокаду сектору Газа. Але сьогоднішню атаку деякі політологи пов'язують із переговорами про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією за посередництва США. Досі всі розмови про поступки стосувалися палестинців на Західному березі, але не у секторі Газа.

Ізраїль у кризі

Ескалація відбувається у важкий час для Ізраїлю, який стикається з найбільшими протестами у своїй історії через пропозицію Нетаньяху послабити Верховний суд. У той момент, коли він сам фігурує у справі про корупцію.

Протестний рух, який звинувачує Нетаньяху у захопленні влади, розколов ізраїльське суспільство та спровокував заворушення всередині ізраїльської армії. Сотні резервістів на знак протесту проти перегляду судової системи погрожували припинити добровільно приходити на службу.

Зазначимо, резервісти є основою армії Ізраїлю, і протести в армійських лавах викликають стурбованість щодо єдності збройних сил, оперативної готовності та сили стримування, оскільки вони протистоять загрозам на кількох фронтах.

Небезпечний цикл

Ізраїль та ХАМАС періодично скочуються у військове протистояння відколи ісламісти в 2007 році відібрали контроль над сектором Газа у ФАТХ - сил, лояльних Палестинській автономії. Припинення вогню зупиняло великі бойові дії в минулих раундах конфлікту, але перемир'я завжди виявлялося тендітним.

Кожна угода в минулому передбачала період спокою. Але глибокі проблеми, що лежать в основі конфлікту, насправді не вирішуються. Це своє чергу створює основу для наступної ескалації.

З урахуванням зростання впливу ХАМАС, швидше за все, він сильніше добиватиметься поступок з ключових питань. Насамперед щодо ослаблення блокади та звільнення бойовиків, яких утримує Ізраїль.