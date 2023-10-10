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В Україну з Німеччини найближчими днями прибудуть 10 танків Leopard 1

Вівторок 10 жовтня 2023 19:35
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В Україну з Німеччини найближчими днями прибудуть 10 танків Leopard 1 Фото: Leopard 1 (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

До України найближчими днями прибуде партія німецьких танків Leopard 1 та іншої техніки для фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини.

За даними відомства, українські військові отримають ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5, 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.

Варто зауважити, що нещодавно в мережі розгорівся скандал з приводу відмови України від німецьких Leopard1, які знаходяться у не задовільному стані.

При цьому Німеччина обіцяла передати Україні понад сто Leopard 1A5. Ці танки зняли з озброєння Бундесверу близько десяти років тому.

Leopard 1 для України

Нагадаємо, Україна отримує танки Leopard 1 від союзників у рамках військової допомоги для оборони від російського вторгнення.

Тиждень тому в Україну прибули перші подаровані Данією, Німеччиною та Нідерландами десять танків Leopard 1.

Також сьогодні, 19 вересня, Данія анонсувала передачу нашій країні ще 30 Leopard 1.

Більш детально про характеристики танка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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