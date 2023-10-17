Война на Ближнем Востоке не повлияет на помощь Украине, - глава МИД Германии
Германия будет продолжать поддерживать Украину и Молдову, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на четвертой Конференции сторонников Молдовы, которая проходит в Кишиневе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
"В эти дни, когда ситуация на Ближнем Востоке держит нас в напряжении, для меня важно подчеркнуть: мы продолжаем стоять бок о бок с Украиной и с Молдовой", - отметила Бербок.
Она также добавила, что Германия будет поддерживать Молдову в энергетических и экономических вопросах, а также в реформах на пути вступления в ЕС и выделит на эти цели 95 миллионов евро в следующем году.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября боевики ХАМАСа начали масштабное вторжение в Израиль со стороны Сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.
В ответ Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерен уничтожить ХАМАС.
Ранее сообщалось, что Израиль мог готовиться провести наземную операцию в Секторе Газа в прошлые выходные, но, по данным издания The New York Times, ее пришлось отложить на несколько дней из-за погодных условий.
Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.
Помощь Украине от Германии
Отметим, что Германия является одной из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.
В частности, в ближайшие дни в Украину прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другая техника для фронта.
Германия также готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины, в который войдет ЗРК Patriot.
Также недавно Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли вездеходы и машины для пограничников.
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