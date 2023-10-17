Война на Ближнем Востоке не повлияет на помощь Украине, - глава МИД Германии

Германия будет продолжать поддерживать Украину и Молдову, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на четвертой Конференции сторонников Молдовы, которая проходит в Кишиневе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit .

"В эти дни, когда ситуация на Ближнем Востоке держит нас в напряжении, для меня важно подчеркнуть: мы продолжаем стоять бок о бок с Украиной и с Молдовой", - отметила Бербок.

Она также добавила, что Германия будет поддерживать Молдову в энергетических и экономических вопросах, а также в реформах на пути вступления в ЕС и выделит на эти цели 95 миллионов евро в следующем году.