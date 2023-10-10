Німеччина посилить ППО України перед зимою: до пакета допомоги увійде Patriot

Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України. До нього увійде зенітний ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини.

Зазначається, що ця допомога допоможе захистити критично важливу інфраструктуру. Німеччина передасть Україні: Додаткову систему ППО Patriot;

IRIS-T SLM;

IRIS-T SLS;

Три зенітні установки Gepard. Загальна вартість цієї допомоги становитиме 1 млрд євро. Німеччина допоможе посилити українську ППО Нещодавно президент України Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. "Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України. Також Bloomberg повідомляло, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.