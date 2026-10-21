НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку: всі подробиці
До голови Національного банку України Андрія Пишного прийшли з обшуками НАБУ та САП. Слідчі дії розпочалися вранці, 21 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.
"НАБУ та САП прямо зараз проводять слідчі дії в кабінеті та інших адресах голови Національного банку Андрія Пишного", - написав нардеп.
Про обшуки у Пишного також повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
"НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного. Зараз ідуть слідчі дії саме у кабінеті голови НБУ", - повідомив Железняк.
РБК-Україна звернулося за коментарем до НАБУ та Нацбанку, але поки не отримало відповіді.
НАБУ підтвердило обшуки в глави Нацбанку
(Оновлено 10:48). Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників.
"Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - повідомили в НАБУ.
НБУ також підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку.
"Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі", - йдеться в заяві НБУ.
Що відомо про Андрія Пишного
Пишний народився у 1974 році в селі Доброводи Збаразького району Тернопільської області. Згодом здобув вищу освіту.
Кар'єра в "Ощадбанку":
- 2000 рік: Очолив юридичне управління "Ощадбанку" та переїхав до Києва.
- 2001 рік: Обійняв посаду директора департаменту правового забезпечення "Ощадбанку".
- 2003-2007 роки: Працював першим заступником голови правління "Ощадбанку". З грудня 2004 по травень 2005 року додатково виконував обов'язки голови правління установи.
- Березень - травень 2007 року: Обіймав посаду першого заступника голови правління ВАТ "Укрексімбанк".
- Травень 2007 - червень 2009 року: Призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Звільнений з посади указом президента Віктора Ющенка.
Політична діяльність:
- 2010 рік: Зосередився на партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт Змін", де очолив комітет партійного контролю.
- 2012 рік: Обраний народним депутатом України 7-го скликання від партії ВО "Батьківщина". У парламенті працював заступником керівника штабу "Батьківщини" та першим заступником голови комітету з питань регламенту.
- 2013 рік: Став заступником голови партії ВО "Батьківщина".
Повернення до банківського сектору та ключові посади:
- Березень 2014 року: Призначений головою правління АТ "Ощадбанк".
- 2019 рік: Повноваження на посаді очільника "Ощадбанку" продовжили ще на 5 років.
- 2022 рік (від початку повномасштабного вторгнення): Увійшов до складу міжнародної робочої групи Єрмака - Макфола з розробки пакету санкцій проти РФ.
- 7 жовтня 2022 року: ВРУ проголосувала за призначення Андрія Пишного головою Національного банку України (рішення підтримали 290 народних депутатів).