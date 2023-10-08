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Епоха переговорів з дикунами закінчилася. Потрібно знищити ХАМАС, - посол Ізраїлю

Нью-Йорк, Неділя 08 жовтня 2023 22:09
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Епоха переговорів з дикунами закінчилася. Потрібно знищити ХАМАС, - посол Ізраїлю Фото: посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан (facebook.com/gilad.erdan)
Автор: Дмитро Левицький

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що його країна не бажає вести переговори з бойовиками терористичного угрупування ХАМАС, а хоче його знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Reuters.

"Епоха переговорів з цими дикунами закінчилася. Настав час знищити інфраструктуру терору ХАМАС, повністю стерти її з лиця землі, щоб подібні жахи більше ніколи не повторилися", - заявив посол перед закритим засіданням Радбезу ООН.

Ердан також закликав світову спільноту відреагувати на "задокументовані воєнні злочини" бойовиків ХАМАС та засудити "безжальні терористичні атаки" на Ізраїль.

"Ізраїль має одну, єдину вимогу. Воєнні злочини ХАМАС мають бути однозначно засуджені. Це неймовірне звірство має бути засуджене. Ізраїль має отримати стійку підтримку, щоб захистити себе. Захищати вільний світ", - наголосив він.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

Вчора вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС масовано обстріляли Ізраїль ракетами та вторглися на ізраїльську територію. Напад бойовиків був не очікуваним, тому їм вдалося швидко зайти у низку населених пунктів поблизу Сектору Газа, а також проникнути на деякі ізраїльські військові бази.

Вчора після нападу терористів армія Ізраїлю оголосила про операцію "Залізні мечі", а сьогодні стало відомо, що уряд Ізраїлю оголосив стан війни. Це сталося вперше за останні 50 років.

Ізраїльська армія вибила терористів з населених пунктів та завдала вже не один десяток авіаударів по позиціях ХАМАС в Секторі Газа. Однак сьогодні ввечері ізраїльські ЗМІ повідомили про загрозу повторних вторгнень бойовиків.

Станом на зараз відомо про понад 700 загиблих в Ізраїлі. Серед них, зокрема, дві громадянки України. Про їх загибель сьогодні повідомило українське МЗС.

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