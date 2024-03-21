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Вивідують інформацію в таксі: загарбники розширили агентуру на окупованих територіях

Україна, Четвер 21 березня 2024 15:24
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Вивідують інформацію в таксі: загарбники розширили агентуру на окупованих територіях Фото: загарбники вивідують інформацію в таксі на окупованих територіях ( ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники розширюють агентурну мережу на окупованих територіях в намаганнях вивідати інформацію у місцевих мешканців. Зокрема, у своїй діяльності вони використовують служби таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях діє розгалужена агентурна мережа ворога, яка направлена на збирання чуток та інформацію про тих, хто може передавати інформацію Силам оборони дані про окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують в ЦНС, зокрема зафіксовані випадки збирання даних щодо українців працівниками таксі, які перебувають на службі у ФСБ.

"Також росіяни у цивільному працюють на ринках, де провокують відвідувачів на розмови й виявляють "нелояльних", - інформують у Центрі нацспротиву.

Окупанти полюють на "нелояльних мешканців"

Нагадаємо, в грудні повідомлялось, що російські військові створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в нелояльності.

Також окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.

Крім того, українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти, в місті Старобільськ Луганської області, примусово виселяють із власних осель.

Днями ми повідомляли про те, що за допомогою спеціальної апаратури загарбники прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях окупованих територій.

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