У Києві біля приймальні Коордштабу виявили предмет, схожий на радіомаячок

Увечері 19 грудня поблизу входу до Громадської приймальні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Києві виявили невідомий електронний предмет, зовні схожий на радіомаячок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Facebook .

У відомстві нагадали, що Громадська приймальня Координаційного штабу в Києві є відкритим публічним простором, який створений для надання допомоги родинам військовополонених і зниклих безвісти військовослужбовців.

Про підозрілу знахідку співробітники Коордштабу негайно повідомили правоохоронні органи та профільні служби. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановлює походження пристрою та його можливе призначення.

Вибухонебезпечні предмети і розмінування територій

Раніше РБК-Україна писало про вибухонебезпечні предмети, які все частіше знаходять у дворах та парках. Рятувальники закликають не підходити та не чіпати такі "знахідки".

Також повідомлялось, що біля місць, де виявили вибухонебезпечні предмети та ще не знешкодили, встановлюють спеціальні знаки.

Варто нагадати, що Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. За оцінками фахівців, потенційно небезпечними є понад 142 тис. кв. км територій. Найскладніша ситуація - у східних і південних областях. У цих регіонах щодня сапери очищують у середньому 60-70 гектарів землі.

У листопаді президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядами України та Хорватії щодо співпраці у сфері протимінної діяльності. Документ передбачає обмін досвідом, навчання українських фахівців, постачання спеціального обладнання та залучення хорватських експертів до робіт із розмінування українських територій.