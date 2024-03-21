ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Узнают информацию в такси: захватчики расширили агентуру на оккупированных территориях

Украина, Четверг 21 марта 2024 15:24
UA EN RU
Узнают информацию в такси: захватчики расширили агентуру на оккупированных территориях Фото: захватчики узнают информацию в такси на оккупированных территориях (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики расширяют агентурную сеть на оккупированных территориях в попытках узнать информацию у местных жителей. В частности, они используют службы такси в своей деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях действует разветвленная агентурная сеть врага, которая направлена на сбор слухов и информацию о тех, кто может передавать информацию Силам обороны данные об оккупантах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, в частности, зафиксированы случаи сбора данных относительно украинцев работниками такси, которые находятся на службе в ФСБ.

"Также россияне в штатском работают на рынках, где провоцируют посетителей на разговоры и выявляют "нелояльных", - информируют в Центре нацсопротивления.

Оккупанты охотятся на "нелояльных жителей"

Напомним, в декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.

Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, кафиры в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.

На днях мы сообщали, что с помощью специальной аппаратуры захватчики прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными