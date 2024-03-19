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Окупанти на захоплених територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку "нелояльних"

Україна, Вівторок 19 березня 2024 16:44
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Окупанти на захоплених територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку "нелояльних" Фото: росіяни прослуховують населення окупованих територій (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники на окупованих територіях України запровадили нові методи виявлення "нелояльних мешканців". За допомогою спеціальної апаратури вони прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків", - інформують в ЦНС.

Як зауважують у повідомленні, останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців".

"Також ворог вкотре провів низку рейдів по житлових будинках Херсонської області, під час яких проводив допити місцевих та перевіряв документи та мобільні телефони", - зазначають в Центрі нацспротиву.

Окупанти полюють на "нелояльних мешканців"

Нагадаємо, в грудні повідомлялось, що російські військові створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в нелояльності.

Також окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.

Крім того, українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти, в місті Старобільськ Луганської області, примусово виселяють із власних осель.

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