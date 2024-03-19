Окупанти на захоплених територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку "нелояльних"

Загарбники на окупованих територіях України запровадили нові методи виявлення "нелояльних мешканців". За допомогою спеціальної апаратури вони прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків", - інформують в ЦНС.

Як зауважують у повідомленні, останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців".

"Також ворог вкотре провів низку рейдів по житлових будинках Херсонської області, під час яких проводив допити місцевих та перевіряв документи та мобільні телефони", - зазначають в Центрі нацспротиву.