В українців, які не беруть російський паспорт окупанти відбирають житло, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зазвичай, окупанти приходять в помешкання не більше двох разів. Якщо людина відмовляється брати російський паспорт, то на третій її речі силоміць викидають на вулицю.

Росіян не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.