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Окупанти створили базу українців, яких підозрюють в нелояльності, - ЦНС

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 23:11
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Окупанти створили базу українців, яких підозрюють в нелояльності, - ЦНС Фото: окупанти створили базу українців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в нелояльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, наповненням бази займаються співробітники ГРУ та ФСБ, за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі в ній понад 100 тисяч мешканців.

"В майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах", - наголосили в ЦНС.

Центр зауважив, що фактично, РФ перетворює захоплені землі у в’язницю просто неба, де бути українцем злочин.

"Це є свідомою політикою Кремля, який намагається знищити Нас на нашій рідній землі", - наголосили в центрі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці можуть сповістити про позиції та дії ворога. Розповісти про розташування баз та складів військових РФ можна за допомогою "Спротив.Бот".

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

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окупанти Війна Росії проти України
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