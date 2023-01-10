Окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею
Росіяни на окупованих територіях України продовжують тиснути на підприємців, які й надалі користуються гривнею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"З першого січня росіяни запровадили обов’язкову рублеву зону на тимчасово окупованих територіях України. Відтак відразу після настання нового року окупанти пішли з рейдами серед місцевих підприємців, які чинять спротив впровадженню рублю та далі користуються гривнею", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі окупанти погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.
"Також росіяни намагаються максимально знецінити гривню. Курс в обмінниках в основному один до одного. Також, за зняття гривні з картки окупанти стягують 15-20% комісії", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що у Луганській області окупанти проводять рейди, щоб вилучити з обігу гривню.
На захоплених територіях населення продовжує розраховуватися у гривні.
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