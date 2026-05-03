"Виведемо більше 5000 військових", - заява Трампа про Німеччину

03:09 03.05.2026 Нд
2 хв
Президент США особисто назвав приблизну кількість американських солдатів, які покинуть ФРН
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що частина американських військових покинуть бази в Німеччині. Ба більше, їхня кількість перевищить п'ять тисяч.

"Ми збираємося значно скоротити їх, і ми скорочуємо набагато більше, ніж 5000 осіб", - заявив лідер США.

Що передувало такій заяві Трампа

Пару днів у своїй соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що "розглядає можливість" виведення військ з ФРН. Жодних деталей щодо масштабів можливого скорочення або термінів він тоді не навів.

Слід зазначити, що на цей момент у Німеччині перебуває приблизно 36000 американських військових. Причому майже 11 500 з них - цивільні працівники. Тому досі не зрозуміло, кого саме виводить Трамп: військових чи цивільних, або скільки тих та інших.

Вже напередодні у Пентагоні підтвердили, що частина американських військових повернеться до дому. У приватній бесіді з NYT один з високопосадовців пояснив, що це "покарання Німеччини" за заяви щодо війни в Ірані.

А у ФРН вже відреагували на плани Вашингтона. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться посилювати оборонні спроможності на тлі скорочення присутності США.

Що ще варто знати на цю тему

Крім Німеччини Трамп пообіцяв подумати над виведенням військ з Іспанії та Італії. Особливо роздратувала лідера США Іспанія, адже виступала різко проти війни в Ірані.

Італія відповіла на претензії Трампа та погрози вивести війська США. Міністр оборони Італії сказав, що його країна не відмовлялась допомагати Трампу. До речі, в Італії наразі знаходиться 15 000 американців.

А у самому Пентагоні деякі чиновники були шоковані рішенням Трампа вивести війська з ФРН.

"(Пентагон - ред.) не очікував цього і не планував жодного скорочення чисельності військ", - сказав помічник одного з конгресменів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі подібних планів взагалі розмірковує над "розвалом НАТО". На його думку, саме внутрішні чвари є головною загрозою.

