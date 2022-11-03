Вітренко офіційно припинив бути головою правління "Нафтогазу"

Вітренко зазначив, що з середини минулого року до початку повномасштабної війни "Нафтогазу" вдалося переломили негативні тенденції і почати збільшувати видобуток на виснажених родовищах. Так, у 2021 році компанія знову стала прибутковою.

"При цьому ви забезпечили надійність постачання газу і соціальну стабільність в країні. Ми позбавили Фірташа можливості заробляти надприбутки на перепродажі газу, який видобуває компанія. Спільними зусиллями ми зробили значний внесок у зупинку Північного потоку-2, навіть коли він вже добудований", - сказав Вітренко у своєму зверненні до співробітників Нафтогазу.

Він також зазначив, що у "Нафтогазу" є концепція трансформації сектору, продумані важелі змін, успішні пілотні проекти. Так, вже йде робота над суттєвим збільшенням видобутку завдяки застосуванню нових технологій.

Окрім того, розпочинається новий арбітраж з "Газпромом" по транзиту, продовжується арбітраж проти Росії по активах в Криму, подана скарга на "Газпром" в антимонопольний орган ЄС.

До того ж, фінансовий план "Нафтогазу" на 2022 рік передбачає прибуток. Також було прийнято рішення щодо передачі під контроль компанії облгазів Фірташа.

"Сподіваюся, що моє звільнення прискорить призначення наглядової ради. Це важливо для компанії та для країни, оскільки наглядова рада може стати драйвером корпоративної трансформації та навіть трансформації всієї галузі. Крім команди, у компанії є позитивна репутація серед міжнародних партнерів, а це зараз важливо для перемоги та відновлення України", - додав Вітренко.

Нагадаємо, 1 листопада Кабінет Міністрів звільнив Вітренка з "Нафтогазу".

Сьогодні Верховна рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що екс-міністр тепер може очолити НАК "Нафтогаз".

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