Кадрові перестановки в Кабміні: кого з міністрів звільнить Рада

Верховна рада в четвер може звільнити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Його відомство планують об‘єднати з Міністерством інфраструктури під головуванням Олександра Кубракова.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в "Слузі народу".

За словами інформованих співрозмовників, Чернишов очолить НАК "Нафтогаз". А Кубракова, своєю чергою, підвищать до віце-прем‘єра.

За даними видання, такий формат перестановок розглядали ще кілька тижнів тому. Але з його реалізацією не поспішали, поки не буде вирішено питання про звільнення Юрія Вітренка з "Нафтогазу".

Примітно й те, що за даними НАК, Вітренко продовжить обіймати цю посаду саме до 03 листопада включно.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало, що Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Додамо, раніше вже повідомлялося, що міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов може замінити Юрія Вітренка, але спочатку процедура вимагає того, щоб парламент звільнив його з міністерської посади.

Більше деталей про причини звільнення Вітренка писало РБК-Україна у своєму матеріалі.

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