Кабмін звільнив Вітренка з "Нафтогазу"

Юрія Вітренка звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в Кабміні.

"Кабінет міністрів припинив повноваження голови правління НАК "Нафтогаз Юрія Вітренка", - повідомило джерело.

Варто зазначити, раніше РБК-Україна писало, що Юрія Вітренко можуть звільнити з посади голови "Нафтогазу" до кінця цього тижня.

Втім, відповідно до процедури, звільняти Вітренка мала Наглядова рада "Нафтогазу", але за її відсутності цей механізм може здійснити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції Ради.

Оновлено 15:45. "Нафтогаз" підтвердив звільнення Вітренка

"Кабінет міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення", - повідомили в прес-службі компанії.

Вказано, що Вітренко продовжить обіймати цю посаду до 03 листопада 2022 року включно.

Більш детальну інформацію щодо цього питання обіцяють надати в останній день його роботи главою НАК "Нафтогаз".

Хто його замінить?

Примітно, що за інформацією РБК-Україна, у четвер Верховна рада планує розгляд кадрових питань, зокрема, щодо звільнення Олексія Чернишова з Мінрегіону.

При цьому раніше також повідомлялося, що на вільне місце глави "Нафтогазу" можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, але спочатку процедура вимагає того, щоб парламент звільнив його з міністерської посади.

Не виключалося й те, що певний час замість Вітренка призначать в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України".

Що відомо про Вітренка?

Нагадаємо, що 8 квітня 2021 року Юрія Вітренка призначили на посаду голови "Нафтогазу" після того, як уряд звільнив з поста Андрія Коболєва.

Згодом стало відомо, що Кабмін перепризначив Вітренка ще на один рік.

Втім, влітку стало відомо, що провал переговорів щодо реструктуризації боргів НАК "Нафтогаз Україна" може стати додатковою підставою для звільнення голови компанії Юрія Вітренка.

Негативно на іміджі керівника НАК відбився скандал з купівлею його радником Олегом Діденком елітного авто, а публічна критика Кабміну і прем'єр-міністра за рішення про закачування 19 млрд кубометрів газу ще більше погіршили відносини між главою "Нафтогазу" і прем'єром Денисом Шмигалем.

Більше деталей про причини звільнення Вітренка читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії".